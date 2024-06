Nazionale, le formazioni ufficiali di Italia-Albania: ecco le scelte di Spalletti

vedi letture

Manca sempre meno all'esordio ad Euro2024 della nostra Nazionale questa sera contro l'Albania. A Dortmund gli azzurri di Luciano Spalletti si giocano subito una gara importante in vista dell'ostico passaggio del turno, e con una Spagna che nello stesso girone ha vinto 3-0 questo pomeriggio contro la Croazia. Nella difesa a quattro scontata la presenza di Bastoni e anche quella di Dimarco, con Calafiori sul centro-sinistra e Di Lorenzo laterale di destra a completare la linea. In attacco, alle spalle del centravanti dell'Atalanta, agiranno i tre giocatori che dovranno darci maggiore imprevedibilità: Chiesa, Frattesi e Pellegrini. Nell'Albania parte titolare Armando Broja, attaccante che piace e non poco alla dirigenza rossonera, presente con uno scout questa sera per studiare il talento albanese.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct: Luciano Spalletti

A disposizione: Buongiorno, Gatti, Raspadori, Vicario, Darmian, Bellanova, Cristante, Mancini, Retegui, Zaccagni, Fagioli, El Shaarawy, Cambiaso, Folorunsho, Meret.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mihaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Ct: Sylvinho

A disposizione: Berisha, Balliu, Manaj, Gjasula, Kastrati, Mihaj, Laci, Berisha, Muci, Ismajli, Daku, Abrashi, Kumbulla, Aliji, Hoxha.