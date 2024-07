Nazionali, i rossoneri impegnati oggi: in campo i baby terribili dell'ItalMilan U19

Con il rotondo 3-0 sui padroni di casa dell'Irlanda del Nord, l'Italia U19 può festeggiare il passaggio alle semifinali della competizione continentale con un turno d'anticipo. Gli Azzurrini sono matematicamente primi nel proprio girone e si sono qualificati anche per i prossimi Mondiali U20 che si giocheranno in Cile la prossima estate. La squadra è trascinata dai rossoneri Kevin Zeroli e Francesco Camarda, autori di 2 gol in 2 partite. Nella rosa ci sono anche altri tre milanisti: Davide Bartesaghi, Vittorio Magni e Diego Sia.

L'ultima partita del girone dell'Italia, contro l'Ucraina, si giocherà domenica 21 alle ore 20. La nazionale dell'Est ha bisogno di una vittoria per avere la certezza di passare in semifinale. Nell'altra partita speranza sia per Irlanda del Nord che Norvegia, ferme a quota un punto, che dovranno vincere la loro gara e poi tifare Italia.

GIRONE A

Italia 6

Ucraina 2

Norvegia 1

Irlanda del Nord 1