Nazionali, Modric condanna la Francia dell'ottimo Maignan. Panchina per Theo

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in questa edizione della UEFA Nations League la Francia, che cade 0-1 in casa contro la Croazia. Allo Stade de France di Parigi torna titolare Mike Maignan tra i padroni di casa, dopo la presenza nella gara d'andata sempre contro i croati. Il gol che decide la gara arriva al 5': calcio di rigore trasformato da Modrić, Maignan tocca ma non basta. Nella ripresa è monologo francese alla ricerca del pari, con Mike attento a sventare i tentativi di Budimir e Majer in ripartenza. Turno di riposo invece per Theo Hernández.

Francia che, complice la sconfitta interna, perde terreno ed è aritmeticamente esclusa dalla corsa al primo posto, a due giornate dal termine della fase a gironi. Nell'altra gara del Gruppo 1 infatti, la Danimarca liquida per 2-0 l'Austria e sale a quota 9 punti, mentre i transalpini restano al quarto posto a quota 2.