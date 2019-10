Importanti novità per la Croazia che fa partire dal primo minuto Ante Rebic, alla prima da titolare dopo il trasferiimento al Milan. Assist importante il suo per il 2-0 della Croazia targato Petkovic. Per Paquetà e Piatek, invece, è panchina. Il brasiliano è rimasto seduto per novanta minuti mentre il polacco è subentrato al 60esimo al posto di Klich.