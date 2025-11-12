Nazionali, tutti gli impegni dei 12 rossoneri convocati

Nazionali, tutti gli impegni dei 12 rossoneri convocatiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Francesco Finulli

Dal rush finale delle qualificazioni al Mondiale alle selezioni giovanili, gli impegni dei nostri giocatori

Ultima sosta del 2025, ultima occasione dell'anno solare in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Impegni delicati per tanti nostri calciatori, che scenderanno in campo per conquistare un posto al prossimo Mondiale in USA, Messico e Canada. Non mancheranno, però, anche elementi impegnati con le nazionali giovanili. Ecco i dettagli:

Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia)

Francia-Ucraina, giovedì 13 novembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026

Azerbaigian-Francia, domenica 16 novembre ore 18.00, Baku - Qualificazioni Mondiali 2026

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Kazakistan-Belgio, sabato 15 novembre ore 15.00, Nur-Sultan - Qualificazioni Mondiali 2026

Belgio-Liechtenstein, martedì 18 novembre ore 20.45, Liegi - Qualificazioni Mondiali 2026

Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia)

Moldavia-Italia, giovedì 13 novembre ore 20.45, Chișinău - Qualificazioni Mondiali 2026

Italia-Norvegia, domenica 16 novembre ore 20.45, Milano - Qualificazioni Mondiali 2026

Strahinja Pavlović (Serbia)

Inghilterra-Serbia, giovedì 13 novembre ore 20.45, Londra - Qualificazioni Mondiali 2026

Serbia-Lettonia, domenica 16 novembre ore 18.00, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026

Luka Modrić (Croazia)

Croazia-Isole Faroe, venerdì 14 novembre ore 20.45, Rijeka - Qualificazioni Mondiali 2026

Montenegro-Croazia, lunedì 17 novembre ore 20.45, Podgorica - Qualificazioni Mondiali 2026

Rafael Leão (Portogallo)

Irlanda-Portogallo, giovedì 13 novembre ore 20.45, Dublino - Qualificazioni Mondiali 2026

Portogallo-Armenia, domenica 16 novembre ore 15.00, Porto - Qualificazioni Mondiali 2026

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Svizzera-Francia, venerdì 14 novembre ore 19.30, Losanna - Qualificazioni Europeo U21 2027

Lussemburgo-Svizzera, martedì 18 novembre ore 19.30, Lussemburgo - Qualificazioni Europeo U21 2027

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Polonia-Italia, venerdì 14 novembre ore 16.00, Stettino - Qualificazioni Europeo U21 2027

Montenegro-Italia, martedì 18 novembre ore 18.15, Nikšić - Qualificazioni Europeo U21 2027

David Odogu (Germania Under 20)

Germania-Romania, venerdì 14 novembre ore 15.00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20

Germania-Italia, lunedì 17 novembre ore 15.00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20