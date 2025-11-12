Nazionali, tutti gli impegni dei 12 rossoneri convocati
Dal rush finale delle qualificazioni al Mondiale alle selezioni giovanili, gli impegni dei nostri giocatori
Ultima sosta del 2025, ultima occasione dell'anno solare in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Impegni delicati per tanti nostri calciatori, che scenderanno in campo per conquistare un posto al prossimo Mondiale in USA, Messico e Canada. Non mancheranno, però, anche elementi impegnati con le nazionali giovanili. Ecco i dettagli:
Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia)
Francia-Ucraina, giovedì 13 novembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026
Azerbaigian-Francia, domenica 16 novembre ore 18.00, Baku - Qualificazioni Mondiali 2026
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Kazakistan-Belgio, sabato 15 novembre ore 15.00, Nur-Sultan - Qualificazioni Mondiali 2026
Belgio-Liechtenstein, martedì 18 novembre ore 20.45, Liegi - Qualificazioni Mondiali 2026
Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia)
Moldavia-Italia, giovedì 13 novembre ore 20.45, Chișinău - Qualificazioni Mondiali 2026
Italia-Norvegia, domenica 16 novembre ore 20.45, Milano - Qualificazioni Mondiali 2026
Strahinja Pavlović (Serbia)
Inghilterra-Serbia, giovedì 13 novembre ore 20.45, Londra - Qualificazioni Mondiali 2026
Serbia-Lettonia, domenica 16 novembre ore 18.00, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026
Luka Modrić (Croazia)
Croazia-Isole Faroe, venerdì 14 novembre ore 20.45, Rijeka - Qualificazioni Mondiali 2026
Montenegro-Croazia, lunedì 17 novembre ore 20.45, Podgorica - Qualificazioni Mondiali 2026
Rafael Leão (Portogallo)
Irlanda-Portogallo, giovedì 13 novembre ore 20.45, Dublino - Qualificazioni Mondiali 2026
Portogallo-Armenia, domenica 16 novembre ore 15.00, Porto - Qualificazioni Mondiali 2026
Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Svizzera-Francia, venerdì 14 novembre ore 19.30, Losanna - Qualificazioni Europeo U21 2027
Lussemburgo-Svizzera, martedì 18 novembre ore 19.30, Lussemburgo - Qualificazioni Europeo U21 2027
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Polonia-Italia, venerdì 14 novembre ore 16.00, Stettino - Qualificazioni Europeo U21 2027
Montenegro-Italia, martedì 18 novembre ore 18.15, Nikšić - Qualificazioni Europeo U21 2027
David Odogu (Germania Under 20)
Germania-Romania, venerdì 14 novembre ore 15.00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20
Germania-Italia, lunedì 17 novembre ore 15.00, Valencia (Spagna) - Elite League Under 20
