Nazionali, tutti gli impegni dei 16 convocati rossoneri

BELGIO (Saelemaekers, De Ketelaere) Venerdì 24/3 ore 20.45 vs Svezia (A) Martedì 28/3 ore 20.45 vs Germania (A)

ALGERIA (Bennacer) Giovedì 23/3 ore 22 vs Niger (H) Lunedì 27/03 ore 18 vs NIger (A)

SVEZIA (Ibrahimovic) Venerdì 24/3 ore 20.45 vs Belgio (H) Lunedì 27/3 ore 20.45 vs Azerbaigian (H)

PORTOGALLO (Leao) Giovedì 23/3 ore 20.45 vs Liechtenstein (H) Domenica 26/3 ore 20.45 vs Lussemburgo (A)

FRANCIA (Maignan, Theo, Giroud) Venerdì 24/3 ore 20.45 vs Olanda (H) Lunedì 27/3 ore 20.45 vs Irlanda (A)

ITALIA (Tonali) Giovedì 23/3 ore 20.45 vs Inghilterra (H) Domenica 26/3 ore 20.45 vs Malta (A)

Sono 16 i calciatori rossoneri convocati dai rispettivi selezionatori per questa pausa delle nazionali: tutti saranno impegnati nella prossima settimana e mezzo almeno per due partite. Questi tutti gli impegni dei calciatori rossoneri:

DANIMARCA (Kjaer)

Giovedì 23/3 ore 20.45 vs Finlandia (H)

Domenica 26/3 ore 20.45 vs Kazakistan (A)

FRANCIA U21 (Kalulu)

Sabato 25/3 ore 18 vs Inghilterra (A)

Martedì 28/3 ore 18.30 vs Spagna (H)

GERMANIA (Thiaw)

Sabato 25/3 ore 20.45 vs Peru (H)

Martedì 28/3 ore 20.45 vs Belgio (H)

USA (Dest)

Sabato 25/3 ore 01.00 vs Grenada (A)

Martedì 28/3 ore 01.30 vs El Salvador (H)

BELGIO U21 (Vranckx)

Venerdì 24/3 ore 18 vs Repubblica Ceca (H)

Lunedì 27/3 orario da definire vs Giappone (A)



BOSNIA (Krunic)

Giovedì 23/3 ore 20.45 vs Islanda (H)

Domenica 26/3 ore 20.45 vs Slovacchia (A)



COLOMBIA (Vasquez)

Venerdì 24/3 ore 12 vs Corea del Sud (A)

Martedì 28/3 ore 12.20 vs Giappone (A)