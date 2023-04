Nesta su Dinho: "Si allenava malissimo ma la domenica correvo per lui: ci faceva vincere"

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Alessandro Nesta, ospite venerdì sera della BoboTV, ha tirato fuori un ricordo riguardante gli anni di Ronaldinho al Milan: "Ho avuto la fortuna di giocare e allenarmi con Ronaldinho. Lui si allenava malissimo e pochissimo ma la domenica volevo correre per lui perché sapevo che mi faceva vincere le partite: non mi interessava se non seguiva il terzino”