© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Prime Video nel pre partita di Chelsea-Milan, Alessandro Nesta ha parlato così di Ciprian Tatarusanu: “Sicuramente è sotto pressione oggi, non so quante partite abbia fatto in uno stadio così. Anche l’anno scorso ha fatto la sua parte quando chiamato in causa, sembra un freddo: io ho fiducia in lui”.