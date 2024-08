Nesti osserva: "Il 90% degli affari è rappresentato da stranieri. Finché non si porrà un limite..."

Tuttomercatoweb.com ha pubblicato i "Pensieri" del mese di luglio del noto giornalista Carlo Nesti: osservazioni e commenti incentrati soprattutto sull'Europeo - sulla Spagna che lo ha vinto - ma anche sul calciomercato e sulle tendenze delle trattative delle big e non solo. In particolare il 25 luglio Nesti scriveva così sull'inclinazione dei top club italiani di puntare soprattutto su giocatori stranieri provenienti da campionati esteri.

Il pensiero di Carlo Nesti: "Diamo un'occhiata al tabellone del mercato, con una attenzione particolare agli acquisti stranieri. Inter: Martinez, Taremi, Zielinski. Juventus: Cabal, Douglas Luiz, Thuram. Milan: Jimenez, Morata. Napoli: Marin. Roma: Dahl, Le Fèe. Il 90 per 100 degli affari, estendendo la percentuale anche alle altre squadre, è rappresentato proprio dai giocatori stranieri. Dopo l'eliminazione dai campionati europei, è stato facile sottolineare i difetti degli atleti italiani. Ma quando si scopre che il 61 per 100 della Serie A è rappresentato da elementi stranieri, mentre in Spagna sono il 38 per 100, non si possono ignorare i nostri problemi di reclutamento. Acquistare giocatori italiani non è facile, mentre oltre confine i prezzi sono più convenienti. Tuttavia, finché non si porrà un limite all'impiego dei giocatori stranieri, almeno nelle formazioni giovanili, l'esclusione dai Mondiali sarà sempre dietro l'angolo".