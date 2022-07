Newcastle, esordio per Botman: "Non avrei mai immaginato di vedere lo stadio pieno"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A lungo seguito dal Milan, Sven Botman alla fine ha firmato per il Newcastle. Il difensore olandese oggi ha esordito al St. James Park e a fine gara ha affidato le proprie sensazioni ai canali ufficiali del club inglese: “È stato bellissimo, non avrei mai immaginato di vedere lo stadio pieno per un’amichevole e invece oggi questo lo era. È bellissimo sentire questa atmosfera e giocare qui. Oggi non ho pensato a niente, mi sono solo goduto il momento”.