M'Baye Niang, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Rennes, ha risposto ad una domanda su una possibile voglia di rivincita in occasione del suo ritorno in Italia con un ruolo da protagonista: "Non per dimostrare qualcosa, sono qua per aiutare la squadra. Da soli non si riesce a portare a casa un risultato positivo".