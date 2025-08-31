Nkunku si presenta: "Amo giocare vicino alla punta, o come primo attaccante. Mi piace muovermi nello spazio e dialogare con i miei compagni"

Il Milan ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante francese, Christopher Nkunku. Un nuovo tassello per il reparto offensivo di mister Massimiliano Allegri, già ricco di grande qualità. Queste le prime parole del nuovo numero 18 rossonero ai microfoni di Milan TV. Un estratto delle sue dichiarazioni:

Qual è la tua posizione preferita in campo?

"Mi piace giocare vicino alla punta o anche da punta stessa. Mi piace giocare con libertà di attaccare. Muovermi nello spazio, dialogare con i miei compagni d'attacco, e ciò che mi viene meglio".

Che sensazioni ha ad approdare al Milan?

"Sono orgoglioso. Provo molto orgoglio. Ho maturato un'esperienza importante il mio passato in Inghilterra e Germania. Sono pronto a scoprire un nuovo paese, un nuovo campionato e non vedo l'ora di iniziare questa stagione".