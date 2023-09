Non ci sarà la conferenza stampa di Pioli pre Cagliari-Milan

vedi letture

Al contrario di quanto accade praticamente in ogni pre-partita, Stefano Pioli non parlerà oggi in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan. Il motivo è da ritrovarsi nei tantissimi impegni ravvicinati che il club rossonero sta sostenendo: è giusto che Pioli sfrutti il poco tempo a disposizione per preparare la trasferta di domani.