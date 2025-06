Non solo alcune big italiane. Anche la Premier League si muove per Krstovic

Il Lecce, in attesa di capire chi sarà l'allenatore del dopo Giampaolo, inizia a pianificare il proprio mercato con un'idea ben precisa: provare a trattenere Nikola Krstovic, bomber che con le sue reti ha aiutato i salentini a raggiungere la terza salvezza consecutiva.

In Serie A l'attaccante piace a tanti club importanti, fra cui Milan e Roma, ma secondo il The Guardian le sue gesta sono arrivate anche in Inghilterra: nello specifico per lui si starebbe muovendo il Leeds United, club che non ha ancora avanzato una proposta ufficiale ma che potrebbe farlo nelle prossime settimane. Da parte sua, come detto, il Lecce proverà a trattenerlo e ad ammetterlo era stato nei giorni scorsi il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino, parlando così:

"Dal momento che siamo un club in salute, posso dirvi che se nessuno ci chiede di andare via, noi non cediamo nessuno. A gennaio abbiamo avuto richieste importanti per lui, che sarebbero state utili per il nostro progetto, ma siamo talmente in salute che se un giocatore non vuole andare via lo teniamo, ma se domani lo stesso giocatore mi dice che vuole essere ceduto, cerchiamo di accontentarlo. Così come chi è qui da più tempo, perchè non possiamo permetterci giocatori che stiano qui controvoglia: abbiamo bisogno di una squadra intensa e vogliosa di lottare per l'obiettivo".