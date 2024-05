Non solo Kjaer, recuperato anche Lotus-Cheek. Il danese giocherà uno spezzone

Già nella giornata di ieri Simon Kjaer era tornato ad allenarsi in gruppo in vista di un weekend che sarà speciale: per il centrale danese e per Olivier Giroud quella contro la Salernitana sabato sera sarà l'ultima partita con la maglia del Milan. Sarà anche l'ultima di Stefano Pioli in panchina, tanto che domani mattina dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale dell'addio.

In tutto questo Sky Sport 24 riporta con il suo inviato Peppe Di Stefano che Simon Kjaer per l'occasione dovrebbe essere in grado di giocare uno spezzone di partita. Recuperato anche Ruben Loftus-Cheek che potrebbe anche lui ritrovare il posto da titolare in campo.

DOVE VEDERE MILAN-SALERNITANA

Data: sabato 25 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN

Web: MilanNews.it