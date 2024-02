Note sullo Slavia Praga: ha battuto la Roma nel girone. È una squadra 'stabile'

Il Milan ha superato ai Playoff il Rennes e ha da poco scoperto il nome della sua avversaria agli ottavi di Europa League: si tratta dello Slavia Praga, formazione ceca che ha battuto la Roma nel suo girone classificandosi per prima.

Il Milan giocherà l'andata degli ottavi di finale a San Siro giovedì 7 marzo, il ritorno in trasferta giovedì 14 marzo.

FOCUS SLAVIA PRAGA

Avversarie nel girone: Roma, Servette, Sheriff Tiraspol

Rendimento in Europa League: 5 vittorie e 1 sconfitta, 17 gol fatti e 4 subiti

Posizione in 1. Liga: 2° a -4 punti dallo Sparta Praga

Miglior marcatore stagionale: Jurecka, 13 gol

Indisponibili al 23/02: Vorlicky (da valutare), Jurasek (da valutare), Stanek (rientro previsto a metà marzo), Ihattaren (da valutare), Kolar (stagione finita), Pech (rientro previsto a fine aprile), Zafeiris (da valutare)

Note. L'allenatore è lo stesso dal 2018: Trpišovský, sintomo di grande stabilità. Sono stati la sorpresa dei gironi, mettendosi dietro la Roma vincendo in casa 2-0. In campionato sono secondi a -4 dai cugini dello Sparta. Nelle ultime 5 stagioni, da quando c'è questo allenatore: lo Slavia è arrivato due volte ai quarti di Europa League e una ai quarti di Conference League.