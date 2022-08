Novellino sul Milan: "I punti di forza sono portiere e difesa. Pioli somiglia a Liedholm, Ibra sarà importantissimo"

MilanNews.it

Tra i protagonisti della prima stella conquistata c'era anche Walter Novellino, il quale, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha spiegato: "Era bello giocare, era bello andare ad allenarsi a Milanello, non vedevi l’ora di scendere in campo. Ecco, questa è l’atmosfera che ricordo del nostro Milan della prima stella. Giocavamo bene, c’erano tanti giovani e dei senatori che aiutavano a crescere. Questo Milan è la squadra che mi è piaciuta di più, il 4-2-3-1 è il mio sistema preferito. E poi ricerca della profondità, gioco sulle fasce... Si parla tanto dell’attacco, ma fra i punti forti vedo il portiere, i due centrali e Calabria che è cresciuto tantissimo. Conquistare la seconda stella? Si può fare, perché mi pare una squadra umile, che pensa agli obiettivi giorno dopo giorno e ha dalla sua parte una società che dà serenità, come il tecnico. Pioli somiglia a Liedholm e sta facendo un lavoro straordinario. E poi c’è Ibrahimovic, e non chiamatelo vecchio. Non ci sono vecchi. Ibra sarà importantissimo".