Nuova maglia, Stylsvig: "Omaggio alla tradizione, alla cultura e all'architettura della città"

Le dichiarazioni di Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, in merito alla nuova maglia rossonera per la stagione 2020-21: "La maglia di AC Milan è simbolica, rappresenta l'orgoglio e l'appartenenza di milioni di tifosi in tutto il mondo. Il nuovo design rende omaggio alla tradizione, alla cultura e all'architettura iconica della nostra bella città. AC Milan si fonda sui valori di innovazione, comunità, integrità ed inclusività e PUMA li ha saputi catturare ed esprimere al meglio attraverso questo nuovo ed elegante design".