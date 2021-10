Nuovo San Siro, i Verdi vogliono la ristruttazione dell'attuale impianto

Dopo le elezioni a Milano che hanno confermato Giuseppe Sala al ruolo di sindaco della città, si lavoro per assegnare le varie posizioni. Queste decisioni potrebbero influire anche a livello calcistico e condizionare il futuro di Milan e Inter dato che di mezzo c’è la questione nuovo San Siro. I Verdi infatti – partito noto per essere contrario alla realizzazione di un nuovo stadio e per volere la ristrutturazione dell’attuale Meazza – dovrebbero concretizzare il loro 5% con un assessorato: in lizza l’ex Pd Carlo Monguzzi, nonostante la sua posizione scomoda sullo stadio. Tuttavia, proprio sul tema ristrutturazione è intervenuto nella giornata in questi giorni anche Paolo Scaroni, Presidente del Milan. Scaroni ha detto: “Premesso che il progetto che abbiamo presentato prevede la costruzione di un nuovo stadio e che Sala ci ha detto che con le modifiche fatte va bene, non riesco a capire come si possa pensare di fare una ristrutturazione in uno stadio dove ci sono due squadre e dove si gioca due volte alla settimana, imporrebbe per lunghi periodi di giocare in un altro stadio, ma un altro impianto non esiste”.