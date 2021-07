Nuovo stadio di Milano, cade l'ipotesi Sesto San Giovanni

Addio "piano B". Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando del nuovo stadio di Milano. Negli ultimi due anni - si legge - in parallelo all’opzione principale, ovvero quella di realizzare il nuovo impianto a pochi metri dall’attuale San Siro, era sempre rimasta sullo sfondo l’ipotesi alternativa dell’area ex Falck di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Questa “via d’uscita”, però, in caso di stallo nella trattativa tra i club e Palazzo Marino, esce definitivamente di scena.