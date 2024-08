Nuovo stadio, Il Cittadino: "A settembre le consultazioni"

Il Milan procede con il progetto del nuovo stadio a San Donato, nell'ex area San Francesco. Questa mattina nuove indiscrezioni vengono riportate da Il Cittadino che titola così il suo pezzo sull'impianto rossonero: "Maratona estiva per lo stadio del Milan, a settembre le consultazioni". E poi nel sottotitolo viene aggiunto: "In autunno il forum pubblico sull’impianto da 70 mila posti nell’area San Francesco". Un passaggio chiave per avviare i lavori.

Intanto nel mese di settembre, come già riportato qualche settimana fa, inizierà la recintazione dell'area designata per la costruzione dell'impianto. Allo stesso tempo l'area, che è stata acquistata dal Milan tramite la società Sportlifecity, verrà anche messa in sicurezza e l'accesso sarà consentito solamente agli addetti ai lavori.