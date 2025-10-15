Nuovo stadio, nasce "Stadio San Siro Spa". Ecco di cosa si occuperà e chi c'è nel CdA
Secondo quanto riferito da Radiocor, in attesa del rogito per l'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe da parte di Milan e Inter che è previsto per fine ottobre, è nata una nuova newco, vale a dire Stadio San Siro Spa, società a cui verrà affidata materialmente la proprietà e il compito di occuparsi della costruzione de nuovo impianto dei due club milanesi.
Nel CdA di Stadio San Siro Spa, che è controllata al 100% da Nsm Holding, ossia la joint venture costituita da Red Stadco Srl e Blueco Srl, sono presenti sei membri, tre che rappresentano RedBird e il Milan e tre che rappresentano Oaktree e l'Inter. Ecco i membri del CdA:
Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director di Oaktree), scelta come presidente;
Massimiliano Catanese (Chief of Staff e membro del CdA dell’Inter);
Carlo Ligori (Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree);
Filippo Guidotti Mori (direttore amministrativo e finanziario del Milan);
Stefano Cocirio (CFO del Milan);
Francesco Bramante (Senior Associate di RedBird).
