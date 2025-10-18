Obiettivo scudetto. Terim: "E qual è la notizia? Il Milan deve sempre puntare a vincere"

vedi letture

Il doppio grande ex della partita Fatih Terim è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e Fiorentina, squadra che lo storico allenatore turco ha avuto il modo e l'onore di allenare nel corso della sua carriera.

Terim, le sta piacendo il nuovo Milan di Allegri?

"Sì e non sono stupito. Allegri è un grande allenatore, normale stia riportando in alto i rossoneri dopo un anno al di sotto delle attese".

C’è chi pensa possa puntare addirittura allo scudetto.

"E quale è la notizia? Il Milan deve sempre puntare a vincere. L’ anomalia sarebbe se nessuno credesse nello scudetto del Diavolo. Comunque è ancora presto, penso che le candidate siano le solite: oltre al Milan, ci sono l’Inter e il Napoli campione in carica, ma anche Roma e Juventus".