Obiettivo scudetto. Terim: "E qual è la notizia? Il Milan deve sempre puntare a vincere"
Il doppio grande ex della partita Fatih Terim è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e Fiorentina, squadra che lo storico allenatore turco ha avuto il modo e l'onore di allenare nel corso della sua carriera.
Terim, le sta piacendo il nuovo Milan di Allegri?
"Sì e non sono stupito. Allegri è un grande allenatore, normale stia riportando in alto i rossoneri dopo un anno al di sotto delle attese".
C’è chi pensa possa puntare addirittura allo scudetto.
"E quale è la notizia? Il Milan deve sempre puntare a vincere. L’ anomalia sarebbe se nessuno credesse nello scudetto del Diavolo. Comunque è ancora presto, penso che le candidate siano le solite: oltre al Milan, ci sono l’Inter e il Napoli campione in carica, ma anche Roma e Juventus".
