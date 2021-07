Obiettivo Ziyech, i numeri del fantasista marocchino nella passata stagione

Tra gli obbiettivi rossoneri per la sessione di mercato in corso figura, senza dubbio, il nome di Hakim Ziyech. Il numero 22 del Chelsea, in particolare, è stato protagonista di una buona stagione come testimoniano le sue statistiche. Il calciatore marocchino, infatti, in 39 partite giocate ha segnato 6 gol e servito 4 assist.