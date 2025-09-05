Oddo: "Quando un ragazzo viene mandato in prima squadra, si tiene conto anche che c’è chi poi torna in U23 senza problemi e chi invece va coi grandi e si esalta un po’ troppo"

vedi letture

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

C'è sinergia con la Prima Squadra?

“Certamente. Un altro aspetto per me bellissimo è che io in realtà è come se allenassi il Milan, dai campi di allenamento agli uffici ai supporti tecnologici. E’ una realtà gratificante. In D abbiamo alle spalle una struttura da professionisti di prima fascia. Ci si allena nei limiti del possibile negli stessi orari della prima squadra, c’è molta collaborazione, scambio di idee. E nell’ottica di questa sinergia dobbiamo fare anche molta attenzione all’aspetto mentale dei ragazzi. Dobbiamo farli diventare uomini. Quando un ragazzo viene mandato in prima squadra si tiene conto anche di questo aspetto: c’è chi è più emotivo e chi meno, c’è chi poi torna in U23 senza problemi e chi invece va coi grandi e si esalta un po’ troppo. A volte non è l’elemento migliore tecnicamente che fa il salto, ma quello migliore mentalmente”.

MILAN FUTURO IN SERIE D: QUANDO SI COMINCIA?

Il Milan Futuro ha cominciato bene la sua stagione. I rossoneri si sono resi protagonisti di due partite positive nel Turno Preliminare e nel Primo Turno di Coppa Italia Serie D. Nella prima gara i rossoneri hanno ospitato e sconfitto la Trevigliese con il passivo di 2-0, la settimana successiva (sabato scorso), la squadra di mister Massimo Oddo ha vinto di misura per 1-0 in casa del Gozzano staccando così il biglietto per i trentaduesimi di finale che si giocheranno a inizio ottobre in gara secca. Ora testa al campionato di Serie D per la squadra rossonera che, però, non lo inizierà insieme alle altre formazioni. La prima giornata è in programma per questo weekend e i giovani milanisti avrebbero dovuto giocare domenica 7 settembre contro l'AC Leon, compagine di Monza e Brianza. La gara è stata però rinviata perché l'under 23 del Milan ha perso troppi giocatori per questa sosta Nazionali e da regolamento ha potuto chiedere che la gara fosse posticipata. Si giocherà dunque mercoledì 17 settembre alle ore 15, al "Chinetti" di Solbiate Arno. La prima gara sarà dunque in realtà il secondo turno di campionato, la trasferta di Pavia nel weekend del 14 settembre.