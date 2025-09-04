Odogu: "Maignan uno dei migliori: contento di imparare e giocare con lui"

David Odogu, nuovo difensore rossonero classe 2006, è stato l'ultimo acquisto della campagna estiva del Milan e oggi è stato presentato, poco dopo il suo nuovo compagno Cristopher Nkunku, in conferenza stampa alla presenza dei giornalisti. Il calciatore è arrivato per fare il quinto centrale della rosa di Allegri dal Wolfsburg con cui ha giocato tre partite tra i professionisti, tutte arrivate in Bundesliga, massimo campionato tedesco. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Ti comparano molto a Rudiger...

"Sono grato di essere comparato a lui. Voglio essere aggressivo, un leader in campo. Voglio avere la mentalità per difendere la mia porta. Sono grato per questa comparazione ma voglio giocare con la sua stessa mentalità per raggiungere il mio obiettivo".

Si curioso di conoscere Maignan...

"Sono molto felice. È uno dei migliori nel suo ruolo, un leader, capitano. Sono contento di imparare tanto da lui. È un grande portiere e sono contento di giocare con lui".