Oggi buon allenamento per Leao, ma nessun rischio per Bergamo

Pure nella giornata di oggi Rafael Leao ha sostenuto un buon allenamento, i ritmi e l’intensità sono stati elevati, ma alla fine il Milan ha deciso di non rischiare il portoghese per la trasferta di Bergamo, dove domani alle ore 18.00 i rossoneri sfideranno l’Atalanta.

Il giocatore clinicamente è guarito da diversi giorni, si tratta solo di migliorare la condizione atletica, così la decisione del club è stata quella di concedergli qualche sessione di lavoro in più prima di convocarlo. Leao si allenerà bene nei prossimi giorni e sarà convocato contro il Newcastle, dove potrebbe partire anche titolare. Sarà una gara decisiva per l’Europa, anche se, purtroppo, il destino della qualificazione agli ottavi non sarà solamente nelle mani del Milan.