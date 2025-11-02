Oggi come un derby per Tare? Il DS: "Quello che contava l'ho vinto il 26 maggio... Oggi pensiamo solo a vincere"
MilanNews.it
Igli Tare, DS rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Roma. Queste le sue parole:
Questa partita per lei ha ancora il sapore del derby?
“Di derby ne ho vinti abbastanza, ho vinto quello che contava il 26 maggio a Roma, però adesso in questa nuova avventura al Milan dobbiamo pensare solo a vincere contro un avversario molto forte. Vincendo stasera ci agganciamo al gruppo di vetta della classifica e dobbiamo essere molto positivi”.
Pubblicità
News
Oggi come un derby per Tare? Il DS: "Quello che contava l'ho vinto il 26 maggio... Oggi pensiamo solo a vincere"
Le più lette
Primo Piano
Tare a DAZN: "Sono fiducioso che stasera Leao farà una grande partita perché ce l’ha anche promesso"
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com