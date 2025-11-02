Oggi come un derby per Tare? Il DS: "Quello che contava l'ho vinto il 26 maggio... Oggi pensiamo solo a vincere"

Oggi come un derby per Tare? Il DS: "Quello che contava l'ho vinto il 26 maggio... Oggi pensiamo solo a vincere"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:24News
di Manuel Del Vecchio

Igli Tare, DS rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Roma. Queste le sue parole:

Questa partita per lei ha ancora il sapore del derby?

“Di derby ne ho vinti abbastanza, ho vinto quello che contava il 26 maggio a Roma, però adesso in questa nuova avventura al Milan dobbiamo pensare solo a vincere contro un avversario molto forte. Vincendo stasera ci agganciamo al gruppo di vetta della classifica e dobbiamo essere molto positivi”.