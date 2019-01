Oggi è il compleanno di Cutrone: Patrick compie 21 anni

Un ragazzo eccezionale, un grande attaccante, un idolo dei tifosi. Cutrone parla a suon di gol e vive per il gol. È uno dei giovani italiani più promettenti e uno dei simboli di questo Milan per senso di appartenenza, spirito e sacrificio. Oggi, 3 gennaio 2019, Patrick compie 21 anni!

In Prima squadra ha realizzato 25 reti in 66 presenze totali, nel 2018/19 sono 7 le reti in 22 partite. Numeri importanti e di valore per un classe '98. Sempre a disposizione dei compagni e pronto a dare tutto per la maglia. Anche in Nazionale. Cutrone è una risorsa unica per Mister Gattuso, uno dei primi a stimarlo, applaudirlo e sottolinearne le qualità. Trasmette carica, energia, ed è uno dei volti rossoneri più belli: tanti auguri Patrick!