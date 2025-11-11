Oggi ripartono gli allenamenti a Milanello: venerdì amichevole a porte chiuse

Con la sosta per le nazionali mister Allegri ha concesso due giorni liberi alla squadra, con i calciatori che sono rimasti a Milanello attesi nel centro sportivo rossonero oggi pomeriggio per una sessione di allenamento. Domani e giovedì, invece, l'allenamento è previsto alle 11.30; mentre venerdì 14 novembre sarà disputata un'amichevole a Solbiate Arno, a porte chiuse, contro la Virtus Entella.

Sarà l'occasione per Pulisic, Jashari e si spera Rabiot di mettere minuti dopo gli infortuni dell'ultimo periodo ed arrivare con un certo grado di forma al derby di domenica 23 novembre alle 20.45. Di seguito tutti i giocatori della prima squadra rimasti a Milanello:

PORTIERI: P. Terracciano, Pittarella, Torriani

DIFENSORI: Tomori, Estupinan

CENTROCAMPISTI: Loftus-Cheek, Rabiot, Fofana, Jashari

ATTACCANTI: Gimenez, Pulisic