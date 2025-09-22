Oggi si chiude la terza giornata di campionato: risultati e programma

La domenica di Serie A Enilive ha portato in dote risultati davvero rilevanti, al netto dello 0-0 con cui non si fanno male Cremonese (che rimane imbattuta) e Parma. La giornata si è aperta con il derby della Capitale che ha visto la Roma vincere per 1-0 sulla Lazio. Alle 15, oltre alla gara già citata tra Cremo e Parma, ha giocato anche l'Atalanta che in 8 minuti del primo tempo ha demolito il Torino a domicilio per 3-0. Flop della Fiorentina alle 18 in casa: la squadra perde 2-1 in rimonta contro il Como e rimane inchiodata a 2 punti senza vittorie. L'Inter si rialza dopo due sconfitte consecutive e batte 2-1 il Sassuolo a San Siro. Oggi il turno si chiude con Napoli-Pisa, alle ore 20.45.

Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari 1-2

20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa 2-1

20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus 1-1

20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan 0-3

21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma 0-1

21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma 0-0

21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta 0-3

21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como 1-2

21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo 2-1

22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY