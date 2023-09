Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni: il ricordo del Milan

Oggi, 29 settembre 2023, Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan scomparso lo scorso 12 giugno, avrebbe compiuto 87 anni. Il club rossonero, attraverso X, ha voluto ricordarlo così in questo giorno speciale: "In questo giorno speciale, celebriamo l'eredità di Silvio Berlusconi e ricordiamo il suo impatto sulla nostra storia".

On this special day, we celebrate Silvio Berlusconi's legacy and remember his impact on our history ❤️#SempreMilan pic.twitter.com/mnJY4t1oQI