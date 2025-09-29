Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni: il ricordo del Milan
Il 29 settembre è un giorno di festa in casa rossonera: si festeggiano i compleanni di Silvio Berlusconi e Andriy Shevchenko. Il compianto presidente oggi avrebbe compiuto 89 anni e il suo storico club, con cui ha vinto tutto per oltre trent'anni, gli ha voluto dedicare un messaggio di ricordo sui social.
Scrive il Milan su Instagram: "Nel ricordo sempre più amorevole del Presidente Silvio Berlusconi".
