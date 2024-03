Okafor a DAZN: "Centravanti? Mi sento a mio agio, quando il mister sceglie io sono pronto"

Noah Okafor ha parlato a DAZN nel post partita di Hellas Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Che sensazioni hai dopo un’altra partita vinta? “È stata una bella partita, sapevamo di dover vincere. Siamo in una buona forma e abbiamo meritato i tre punti”.

Oggi hai giocato da centravanti: “Mi sento a mio agio quando posso attaccare la profondità e sia quando ho la palla tra i piedi e posso andare in uno contro uno. Ovunque scelga il mister io sono pronto: l’importante era vincere ed i tre punti”.

Ora l’obiettivo è il secondo posto in Serie A e arrivare in finale di Europa League? “Siamo in un buon periodo di forma, dobbiamo pensare partita per partita. Ci alleniamo duramente ogni giorno, abbiamo obiettivi ambiziosi e vedremo partita dopo partita”.