Okafor a Sky: "Ruolo? Posso giocare da esterno o da centrale. Cerco di dare sempre il 100% per il Milan"

Noah Okafor, intervistato da Sky dopo la vittoria del Milan sul campo del Verona, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sono contento per la mia partita e per la vittoria".

Sul ruolo di centravanti: "Non è una novità per me. Posso giocare da attaccante esterno o anche da attaccante centrale. Io cerco di farmi trovare pronto quando mi chiama in causa l'allenatore e cerco di dare sempre il 100% per il Milan".

Sul suo momento: "Le ultime settimane sono state positive. Io cerco di aiutare la squadra e di dare sempre il massimo. Le cose stanno andando bene, dobbiamo continuare così".

Sul secondo posto: "Non ne parliamo. Cerchiamo di dare tutto, poi vedremo a fine stagione dove saremo".