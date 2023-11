Okafor lavora per tornare in campo: il suo messaggio social

Noah Okafor è infortunato: lo svizzero è tornato dalla pausa nazionale con una lesione muscolare e non ha potuto prendere parte alla gara contro la Fiorentina, così come non sarà a disposizione domani sera contro il Borussia Dortmund. L'attaccante ex Salisburgo, come raccontato da MilanNews.it QUI, sta comunque lavorando a Milanello anche nel corso di questa mattinata: ovviamente non sul campo e non con i compagni ma con sessioni personalizzate volte a un recupero veloce.

Intanto Noah Okafor manda un messaggio sui social. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, questa mattina l'attaccante svizzera ha pubblicato una sua foto in rossonero nelle storie e ha scritto: "Torno presto". Un messaggio che non solo alimenta le speranze sul recupero del giocatore ex Salisburgo ma che dimostra anche quanto lo stesso sia determinata a recuperare al più presto.