Okafor non recupera per l'Atalanta. Domani farà la valutazione medica decisiva per il rientro

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan sulle condizioni di Okafor: "Okafor non recupera per l'Atalanta; domani farà la valutazione e se sarà positiva sarà molto vicino il suo rientro".

Leao e Okafor prossimi al rientro

Intanto si aspettano buone nuove da Leao. La speranza condivisa è quella che il portoghese possa essere quantomeno in panchina a Bergamo per poi riuscire a giocare la gara di Champions League contro il Newcastle. Oggi, dopo l'allenamento, se ne saprà di più. Intanto lavora per il recupero anche Noah Okafor: il suo obiettivo è tornare per la gara contro il Monza del 17 dicembre.