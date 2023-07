Okafor: "Volevo solo il Milan. Ammiravo Kakà e Ronaldinho, voglio fare come loro"

La prima intervista di Noah Okafor da giocatore del Milan è arrivata. L'ha rilasciata a MilanTV, e ha parlato del suo gradimento per il club: "Ho giocato contro il Milan in Champions, lì è nato l'interesse. Poi un paio di settimane fa ho ricevuto la notizia, ero contento perché volevo solo il Milan. Ora la trattativa è conclusa, quindi è il momento di spingere! Ammiravo Kakà e Ronaldinho, cerco di imparare da leggende così per arrivare al loro livello o anche meglio".