Oltre 17 ore di volo totali: oggi il Milan partirà per l'Australia passando dallo Sri Lanka

Giorno di partenza per il Milan: dopo il pranzo obbligatorio a Milanello da terminare per le 11:30, i rossoneri partiranno con un volo di 9 ore e 30 minuti da Malpensa all'indirizzo di Colombo (Sri Lanka) per una sosta tecnica, prima di ripartire, con altre 8 ore di volo, per Perth, per giocare, il 31 maggio, l'amichevole contro la Roma.

I CONVOCATI

Grazie alle attività commerciali e di stampa previste in Australia, è possibile stilare una lista di nomi dei calciatori del Milan che saranno presenti a Perth per l'amichevole del 31 maggio contro la Roma: Rejinders, Tomori, Loftus, Okafor, Jovic, Kalulu, Adli, Thiaw, Calabria, Leao, Musah, Maignan, Theo, Sportiello, Pobega.

IN PANCHINA BONERA

Era nell'aria da diversi giorni e questa mattina viene confermato anche dalla Gazzetta dello Sport, il 31 maggio nell'amichevole che il Milan disputerà a Perth, in Asutralia, contro la Roma in panchina ci sarà Daniele Bonera. Dopo i saluti emozionanti di San Siro è giusto che l'ultima di Stefano Pioli con il Diavolo sia stata quella di ieri sera. I rossoneri giocheranno davanti a 65.000 spettatori tra cinque giorni e lo faranno sotto la guida dell'ex difensore rossonero che già da diverso tempo fa parte dello staff tecnico di Pioli. Una possibilità per Bonera che poi è stato scelto per allenare il Milan under 23, se il progetto dovesse essere confermato per la prossima stagione sportiva.