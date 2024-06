MN - Grandesso: "Valorizzare i giovani? Fonseca ha fatto molto bene in merito. Ecco i talenti che ha cresciuto"

vedi letture

Inizia l'era Fonseca al Milan. Ne abbiamo parlato col collega Alessandro Grandesso, corrispondente dalla Francia per la Gazzetta dello Sport che lo ha seguito con attenzione nei suoi due anni al Lille. In esclusiva per MilanNews.it.

La valorizzazione dei giovani è un parametro che in dirigenza Milan hanno ritenuto importante

"Fonseca ha fatto molto bene in merito, con regole chiare, disciplina e idee ben definite. Il giovane per eccellenza è Leny Yoro, 18 anni, seguito dai grandi club europei. Fonseca ha impostato la difesa su di lui e questo è indicativo su come il portoghese intenda il calcio. Ma di fatto grazie a lui sono migliorati tantissimi giocatori: penso a Jonathan David, a Edon Zhegrova, a Yusuf Yazici. Come detto: se messo nelle condizioni giuste può far bene. Merita fiducia"