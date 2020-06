OM, Thauvin in vendita a prezzo di saldo: Milan alla finestra

In un contesto economico delicato, l'Olympique Marsiglia è pronto a vendere Florian Thauvin. Stando a quanto riportato da L'Equipe, il club francese sarebbe soddisfatto se riuscisse a ricavare una ventina di milioni per il classe '93, per il quale negli ultimi mesi si sarebbe riaccesa la pista Milan. In scadenza tra un anno, dunque, l'OM fa il prezzo per uno dei suoi calciatori migliori.