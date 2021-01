On this day - 13/01/2008 - Milan-Napoli 5-2: l'ultima rete di Ronaldo il fenomeno in rossonero

Guardando a anniversari e date della recente storia rossonera si può citare, senza dubbio, l'esordio di Pato e il saluto di Ronaldo in occasione di un Milan-Napoli 5-2. Oltre alla splendida presentazione di Pato, la sfida con i partenopei è ricordata per le ultime reti di Ronaldo il fenomeno con la casacca rossonera. L'avventura di Ronaldo con il Milan non fu fortunata e vide il brasiliano segnare 9 gol in 20 presenze.