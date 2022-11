Onana su Maignan: "Un grande rivale: non vedo l'ora che arrivi il derby"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere dell'Inter Andre Onana ha parlato ai microfoni di SportWeek uscito oggi in edicola e ha speso parole anche per il suo rivale cittadino, il portiere rossonero Mike Maignan. Queste le dichiarazioni del nerazzurro: "Ci conosciamo bene, ci siamo già sfidati in Europa e anche io non vedo l’ora che arrivi quel giorno, sia perché lui è un grande rivale sia perché il derby di Milano è una partita unica per atmosfera, passione, prestigio“.