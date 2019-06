onthisday: il Milan vince la Coppa Latina

PRIORITÀ A SAN SIRO

Il Milan doveva scegliere tra Milano e Rio de Janeiro per la sua prima uscita da squadra nuovamente Campione d'Italia 44 anni dopo il terzo titolo tricolore del 1907. Il 20 giugno 1951 iniziava la Coppa Latina alla quale il Milan aveva diritto a partecipare dopo aver vinto lo scudetto, il 30 giugno dello stesso anno iniziava invece il torneo dei Campioni in Brasile al quale i rossoneri erano stati invitati. Liedholm e compagni preferirono giocare a San Siro la Coppa Latina, solo lo Sporting Lisbona decise di sobbarcarsi entrambe le manifestazioni. A San Siro la Semifinale venne un po' snobbata dal pubblico rossonero: solo 10mila tifosi presenti, per la sfida vinta 4-1 sull'Atletico Madrid. Rossoneri qualificati per la Finale contro il Lille, che aveva eliminato lo Sporting Lisbona in Semifinale dopo due partite e due tempi supplementari e che prendeva parte alla competizione per via della rinuncia del Nizza Campione di Francia.

LA TRIPLETTA DEL POMPIERONE

Sia per la Semifinale che per la Finale della Coppa Latina (da cui nacque poi la Coppa dei Campioni) del 1951, il quotidiano torinese La Stampa aveva un inviato d'eccezione in tribuna stampa a San Siro: Vittorio Pozzo. Fu proprio il c.t. mondiale del 1934 e del 1938 a firmare gli articoli di Milan-Atletico Madrid 4-1 e di Milan-Lille 5-0. Dunque goleada milanista in Finale, nonostante l'assenza di Mario Renosto che aveva messo a segno una doppietta contro i colchoneros. Prima della Finale contro il Lille, infatti, Renosto era dovuto partire con il Torino per la tournée estiva alla quale era stato invitato. Anche per la Finale erano presenti a San Siro solo 10mila spettatori, per via però del diluvio che si era scatenato a metà giornata su Milano. Una pioggia fitta, della quale fece le spese soprattutto la Finale per il terzo posto vinta 3-1 dall'Atletico Madrid sullo Sporting Lisbona. In Finale, invece, il Milan in casacca azzurra batteva 5-0 i francesi con tripletta di Nordahl e reti di Burini e Annovazzi, dopo che ormai aveva smesso di piovere. Prima Coppa Latina della storia rossonera.