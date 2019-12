OP-ED: Festa mondiale in Argentina

Continua la rubrica sul sito ufficiale del Milan denominata OP-ED, il racconto da parte di un tifoso di un'impresa memorabile del Milan dal suo punto di vista. Quest'oggi è la volta di Antonio Minoldo, tifoso rossonero nato in argentina ma orgogliosamente Italiano. Questo il suo racconto: "A 8 anni vivevo in Argentina, e quel pomeriggio (sera in Italia), dell’8 ottobre del 1969, mi toccò guardare da solo la partita perché mio padre era al lavoro. In quegli anni cominciavo a capire che, pur essendo nato all'estero, le mie radici italiane erano molto profonde: dal fischio d'inizio, diventai ufficialmente milanista. Aspettai con ansia la partita di ritorno, quella sì da guardare con mio padre. Mi sembra ieri: in due sul divano, papà giovane, io piccolissimo, la tivù in bianco e nero, nel salotto di casa. Poi, iniziò la caccia all'uomo. Una partita che non dimenticherò mai per la violenza dell'Estudiantes contro i nostri, che non si fecero tuttavia intimorire. E alla fine, la prima Intercontinentale fu nostra!"