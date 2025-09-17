Open VAR, Rocchi analizza il gol annullato a Gabbia durante Lecce-Milan

Durante la puntata di Open VAR, Gianluca Rocchi, ex arbitro e attuale Responsabile della CAN, ha analizzato anche il gol annullato a Matteo Gabbia durante Lecce-Milan. Ecco le sue parole: "Non è che tutte le spinte a due mani sono fallo, sarebbe troppo banale. La spinta a due mani è un gesto più volontario e intenzionale.

Il pallone sta andando proprio al giocatore che fa gol. Mi spiego: se questa spinta accade dove il campo non arrierà mai, il VAR non interviene. Qui il giocatore che segna è quello che si è liberato con una spinta. Non limitiamoci solo al fatto che la spinta avviena a due mani, anche una spinta con una mano può essere fallo. I due VAR hanno lavorato bene e l'arbitro ha accettato la decisione".

