Ordine: "Kessie torna a Milano solo domenica sera"

Nella giornata di ieri la Costa d'Avorio di Franck Kessie è stata eliminata ai rigori dall'Egitto dalla Coppa d'Africa. Il centrocampista rossonero, che durante il match ha abbandonato il campo alla mezz'ora per un problema fisico, secondo il giornalista Franco Ordine tornerà in Italia domenica sera: "24 ore dopo l’eliminazione dalla coppa d’Africa, Bennacer è tornato a Milanello e dopo 2 giorni è andato in panchina (giocando anche bene). Kessie, eliminato ieri, con infortunio, sbarcherà a Milano domenica sera (passerà dalla Costa d’Avorio). Con calma, tanto c’è solo il derby".

