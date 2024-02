Ordine: "La roba del dover fare un gol in più dell'avversario vale a calcetto, non a calcio"

Fanno ancora discutere le parole di mister Stefano Pioli sull'attitudine della squadra. Il Milan, secondo il tecnico rossonero, è una squadra che deve fare un gol in più dell'avversario per poter vincere. Tradotto, la fase difensiva evidentemente, e lo dicono i numeri, è meno curata di quella offensiva. Dice la sua sull'argomento Franco Ordine, in diretta a "Tutti Convocati" su Radio 24.

Queste le sue dichiarazioni: "Sai quando vale questa roba del fare un gol in più? Quando giochi a calcetto. Ma non quando giochi a calcio. Pioli ha allestito un centrocampo con caratteristiche che impediscono di fare la fase difensiva. Il problema di fondo è che avevi Tonali, Kessie e Bennacer".