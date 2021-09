Ordine punge i Donnarumma: "La maledizione della panchina ha colpito la famiglia"

Il giornalista Franco Ordine punge con un tweet i fratelli Donnarumma: sia Gianluigi al PSG che Antonio al Padova (entrambi hanno lasciato il Milan a parametro zero a giugno) stanno facendo panchina nei loro rispettivi nuovi club: "Dal tabellino del Padova (serie C) si apprende che anche Antonio Donnarumma è in panchina: la maledizione ha colpito la famiglia".