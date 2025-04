Ordine: "Se Theo è quello delle ultime sfide, beh non c’è discussione sulla convenienza del rinnovo"

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport sulla questione rinnovo di Theo Hernandez: "Moncada ha ripetuto la sera del derby di Coppa Italia: «Non siamo così lontani, stiamo lavorando». Forse è il caso di coinvolgere anche il prossimo ds in questa trattativa. Che deve rispondere poi a un quesito fondamentale: se Theo è quello delle ultime sfide, beh non c’è discussione sulla convenienza del rinnovo. Se invece fosse quello dei primi mesi della stagione, allora la valutazione sarebbe diversa. E chi, se non il prossimo allenatore, può sciogliere questo interrogativo?".

THEO RITROVA IL VENEZIA

Riflettori del Penzo indirizzati sulla fascia sinistra del Milan. Perché in quella zona di campo giocherà un certo Theo Hernandez, rossonero che ha nel Venezia la sua vittima preferita in Serie A. L’esterno francese, infatti, ha marcato 4 gol agli arancioneroverdi, il più recente nel girone d’andata dopo appena 2 minuti dal fischio d’avvio. Non solo. Nel 2021-2022 in Laguna fu autore di una doppietta, mentre al Meazza si limitò, per così scrivere, a 1 sola rete. Insomma, Theo Hernandez è sempre andato a segno negli incroci di campionato fra Diavolo e Leoni alati, per una media di 1,33 gol/match. Contro nessun’altra squadra l’esterno è riuscito a fare meglio nel massimo campionato italiano, né per numero assoluto di reti, né per rapporto centri/partite.

Quello in programma domenica sarà il 14esimo Venezia-Milan di Serie A. Il bilancio racconta di 3 successi per i giocatori di casa, 2 segni X, 8 vittorie per i calciatori ospiti. Un paio di segni 2 in schedina sono però arrivati per decisione del Giudice Sportivo. Terminiamo questo excursus nel passato ricordando che il pareggio senza gol tarda dal 23 marzo 1941, mentre quello con centri dal 4 maggio 1947. Pertanto, lo 0-0 manca da 30.716 giorni, il segno X con reti da 28.483.